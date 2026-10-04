साप्ताहिक लकी राशिफल: इस सप्ताह इन 4 राशि वालों का चमकेगा भाग्य, नौकरी में करेंगे तरक्की

Weekly Lucky Horoscope 5 to 11 October 2026: अक्तूबर का नया सप्ताह बेहद खास रहने वाला है। माना जा रहा है कि इस दौरान ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। ऐसे में 5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा और उन्हें आर्थिक मामलों में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जातकों को सफलता-सम्मान, धन लाभ, विदेश यात्रा और प्रेम विवाह के मार्ग प्राप्त होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है।