साप्ताहिक राशिफल: 5 से 11 अक्तूबर के बीच इन राशियों की दूर होंगी परेशानियां, मिलेंगे नए अवसर

1 of 13 साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 अक्तूबर 2026 - फोटो : AI







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5 से 11 अक्तूबर 2026 के बीच ग्रहों की चाल में होने वाले बदलावों के चलते ज्योतिष के नजरिए से यह सप्ताह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवधि में शुक्र तुला राशि में वक्री रहेंगे और बुध भी इसी राशि में मौजूद होंगे। 7 अक्तूबर को दोनों ग्रहों की युति बनेगी। ऐसे में संवाद, व्यापारिक गतिविधियों, प्रेम-संबंधों, रचनात्मक क्षेत्रों और आर्थिक मामलों से जुड़े विषय विशेष रूप से चर्चा में रह सकते हैं। शुक्र के वक्री होने के कारण पुराने रिश्तों, पहले लिए गए निर्णयों और वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार करने की परिस्थितियां बन सकती हैं।



इस दौरान सूर्य कन्या राशि में, जबकि मंगल और गुरु कर्क राशि में स्थित रहेंगे। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। 8 अक्तूबर को गुरु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे और 9 अक्तूबर को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के एक चरण में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 11 अक्तूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में पहुंचेंगे। इसी दिन शुक्र और मंगल के बीच 90 डिग्री का संबंध भी बनेगा।



इन ग्रह स्थितियों का असर करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है। कुछ जातकों को पुराने या अधूरे कार्यों को फिर से आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वहीं धन से जुड़े फैसले लेते समय और रिश्तों के मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं 5 से 11 अक्तूबर 2026 तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल।

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मेष राशि



मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित अनुभव लेकर आ सकता है। शुरुआती दिनों में भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके काम भी गति पकड़ सकते हैं। इस दौरान की गई यात्राएं लाभदायक और सुखद रहने के संकेत हैं। परिवार और कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग भी मिलेगा। सप्ताह के मध्य में हालांकि आपको हर काम सोच-समझकर करना होगा। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो परेशानियों के बावजूद लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। सप्ताह के दूसरे हिस्से में करियर और कारोबार में मनचाहा परिणाम पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, जिससे थकान और तनाव बढ़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत या परेशानी को लेकर भी चिंता रह सकती है। सप्ताहांत में लंबी यात्रा और जोखिम वाले काम टालना बेहतर रहेगा। धन निवेश में भी सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें, जबकि दांपत्य जीवन सामान्य बना रहेगा।



साप्ताहिक राशिफल:

सप्ताह की शुरुआत अनुकूल रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। पारिवारिक चिंता मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। प्रेम संबंधों में सतर्कता जरूरी है और आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें।



उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक बजरंग बाण का पाठ करें।

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वृषभ राशि



वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह के आरंभ में किसी जरूरी काम में अचानक रुकावट आ सकती है। इसे दूर करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपको राहत देगा। प्रेम संबंधों में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे सामाजिक या पारिवारिक स्तर पर परेशानी खड़ी हो। कार्यक्षेत्र में नियम-कायदों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। काम को समय पर पूरा न करने पर अनावश्यक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सप्ताह के दूसरे हिस्से में खानपान और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। किसी जरूरी कार्य के लिए धन उधार लेने की स्थिति भी बन सकती है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन और प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखना लाभकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा और जीवनसाथी की मदद से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी पसंदीदा व्यक्ति से हो सकती है।



साप्ताहिक राशिफल:

करियर में नियमों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। आर्थिक जरूरत के कारण कर्ज लेना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा, जबकि प्रेम संबंधों में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी।



उपाय: रोज भगवान शिव की पूजा करें और स्फटिक शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हुए रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जाप करें।

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मिथुन राशि



मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह सौभाग्य और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। शुरुआत से ही कई मामलों में भाग्य आपका साथ देगा और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में कहीं अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। लंबे समय से पदोन्नति या मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है। आय और वेतन में बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। कारोबारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। किसी बड़ी व्यावसायिक डील से आपकी प्रतिष्ठा और बाजार में पकड़ मजबूत हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की ओर बढ़ेगा। पारिवारिक मामलों में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है और भाई-बहनों या माता-पिता से अपेक्षित सहयोग न मिले, लेकिन बाद में परिस्थितियां बेहतर होंगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा और अविवाहित लोगों के जीवन में नया रिश्ता दस्तक दे सकता है। दांपत्य जीवन भी आनंदमय रहेगा।



साप्ताहिक राशिफल:

आर्थिक लाभ, नौकरी में बदलाव और व्यापारिक सफलता के योग हैं। पारिवारिक मतभेद धीरे-धीरे दूर होंगे। विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है और प्रेम व वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा।



उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक गणेश चालीसा का पाठ करें।

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