1 of 5 देव दीपावली 2026 - फोटो : AI







Link Copied



Dev Deepawali 2026 Date: हिंदू पंचांग में कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र और फलदायी तिथि माना गया है। इस दिन देशभर में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान, स्नान और दान-पुण्य करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीपावली का उत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। महादेव की इस विजय की खुशी में सभी देवी-देवताओं ने काशी में दीप प्रज्वलित करके उत्सव मनाया था। इसी परंपरा के चलते हर साल वाराणसी के गंगा घाटों पर भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है।

Trending Videos

2 of 5 देव दीपावली 2026 में कब मनाई जाएगी? - फोटो : अमर उजाला

देव दीपावली 2026 में कब मनाई जाएगी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगा और इसका समापन 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान और देव दीपावली का आयोजन 24 नवंबर को किया जाएगा।

हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगा और इसका समापन 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान और देव दीपावली का आयोजन 24 नवंबर को किया जाएगा।

3 of 5 देव दीपावली का धार्मिक महत्व - फोटो : Adobe stock

देव दीपावली का धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देव दीपावली का संबंध भगवान शिव की असुरों पर विजय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार करके तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। इस विजय से प्रसन्न होकर देवी-देवता स्वर्ग से काशी पहुंचे और वहां दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इसी घटना की स्मृति में हर साल देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है।



इस त्योहार का संबंध भगवान विष्णु से भी बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अलावा, चातुर्मास के बाद श्रीहरि के योगनिद्रा से जागने के उपलक्ष्य में भी इस तिथि को विशेष पूजा-अर्चना के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने का भी विधान है।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 देव दीपावली पर स्नान और दीपदान का महत्व - फोटो : freepik

देव दीपावली पर स्नान और दीपदान का महत्व

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दीपावली पर वाराणसी के गंगा घाटों का नजारा बेहद मनमोहक होता है। यहां हजारों-लाखों दीपक जलाकर गंगा तट को रोशन किया जाता है। मान्यता है कि इस पावन रात्रि में गंगा घाट पर दीपदान करने से जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य आता है।

विज्ञापन

5 of 5 देव दीपावली 2026 की पूजा विधि - फोटो : freepik