Tulsi Vivah Niyam In Hindi: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बेहद पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। इस दिन घरों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है। पंचांग के अनुसार, यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। ऐसे में पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े नियमों और परंपराओं का पालन करना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी की पूजा करते समय पत्तों से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे में यदि पूजा के दौरान तुलसी दल की आवश्यकता हो, तो इसकी व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। इससे पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और धार्मिक परंपराओं का पालन भी हो सकेगा।

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2. तुलसी विवाह से पहले पूजा स्थल की करें साफ-सफाई

किसी भी शुभ पूजा या अनुष्ठान से पहले पूजा स्थल की शुद्धता का विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह के अवसर पर भी माता तुलसी के पौधे और उसके आसपास की जगह को साफ-सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए गमले की सफाई करने के साथ पूजा सामग्री को भी व्यवस्थित कर लें। आप फूलों, रंगोली और दीपों से तुलसी के पौधे को सजा सकते हैं, जिससे पूजा स्थल का वातावरण सुंदर और भक्तिमय बना रहे।

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तुलसी विवाह के अवसर पर माता तुलसी का श्रृंगार करना पूजा की एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके लिए पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाने के साथ फूलों, माला और अन्य श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पूजा के दिन किसी तरह की जल्दबाजी से बचने के लिए सभी जरूरी सामग्री की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए।







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तुलसी विवाह की पूजा विधि-विधान से संपन्न करने के लिए पूजा सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पूजा में ताजे फूल, फल और शुद्ध प्रसाद का इस्तेमाल करना शुभ होता है। वहीं, बासी फूल, गंदे बर्तन या खराब प्रसाद का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसलिए पूजा से पहले रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और अन्य जरूरी सामग्री एकत्रित करके रख लें, ताकि अनुष्ठान बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।

5. तुलसी विवाह पर दीपदान करते समय रखें इन बातों का ध्यान

तुलसी विवाह के अवसर पर शाम के समय माता तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि, दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। तुलसी के पौधे के आसपास सूखे पत्ते या सजावट का सामान होने पर आग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे जलाकर कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें।







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