इंदिरा एकादशी 2026: कब है अक्तूबर की पहली एकादशी? जानें व्रत की तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि

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2 of 5 इंदिरा एकादशी 2026 की तारीख - फोटो : freepik

इंदिरा एकादशी 2026 की तारीख

वर्ष 2026 में इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्तूबर, मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 5 अक्तूबर की रात 2 बजकर 7 मिनट से होगा और इसका समापन 6 अक्तूबर की रात 12 बजकर 34 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 6 अक्तूबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा।

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इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त

इस दिन पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए कई शुभ समय बताए गए हैं।



ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:39 बजे से 5:28 बजे तक

प्रातः संध्या: सुबह 5:03 बजे से 6:17 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:07 बजे से 2:53 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:01 बजे से 6:26 बजे तक

सायाह्न संध्या: शाम 6:01 बजे से 7:15 बजे तक

अमृत काल: रात 8:44 बजे से 10:17 बजे तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 6:17 बजे से रात 10:17 बजे तक

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4 of 5 इंदिरा एकादशी की पूजा विधि - फोटो : adobe

इंदिरा एकादशी की पूजा विधि



इंदिरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई करके गंगाजल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर उनके समक्ष घी का दीपक और धूप जलाएं।



पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल, फूल, नैवेद्य और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और भगवान को भोग लगाकर विधिवत आरती करें। व्रती अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जल उपवास रख सकते हैं।



द्वादशी तिथि को स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा दें। इसके बाद सात्विक भोजन या फलाहार ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है।

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