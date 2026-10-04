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राशिफल: शनि का नक्षत्र गोचर किन राशि के लोगों को देगा खुशियां और किसे कष्ट? जानें मेष से मीन तक सभी का हाल

Sun, 04 Oct 2026 12:55 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 04 Oct 2026 12:55 PM IST
सार

Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि का नक्षत्र गोचर अपने ही नक्षत्र में होने वाला है। ऐसे में उनका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। इसके असर से 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए इस राशिफल को जानते हैं।
 

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shani nakshatra gochar in october 2026 impat on all 12 zodiac sign in hindi
Shani Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि देव की चाल ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। खासतौर पर साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव से गुजर रही राशियों के लिए शनि की स्थिति काफी मायने रखती है। यही कारण है कि अक्तूबर में होने वाला शनि का यह नक्षत्र गोचर खास माना जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार, शनि 9 अक्तूबर 2026 को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। ऐसे में शनि का यह गोचर अपने ही नक्षत्र में होने जा रहा है, जो 8 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कुछ राशि वालों के लिए समय शुभ, तो कुछ जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 12 राशियों पर शनि के इस नक्षत्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

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Shani Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कार्यों पर ध्यान देने और सोच-समझकर फैसले लेने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि, व्यवसाय की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा। वहीं, काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल साबित होंगी। 

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Shani Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। कोई बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर हो सकती है। आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

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Shani Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों के लिए तरक्की के योग बनेंगे, लेकिन काम का तनाव परेशान कर सकता है। बड़ी यात्रा करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं। वहीं, जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

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Shani Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। नई नौकरी के प्रयासों का फल प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

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