शारदीय नवरात्रि 2026: हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, जानें आगमन और विदाई का वाहन

1 of 7 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : AI







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Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस साल 11 अक्तूबर 2026, रविवार से शुरू होगा। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। भक्त माता की आराधना, व्रत और साधना के जरिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपासना करने से घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इस बार नवरात्रि के आगमन और विदाई के वाहन को लेकर भी विशेष चर्चा है। मान्यता के अनुसार रविवार को नवरात्रि शुरू होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी, जबकि विजयादशमी मंगलवार को होने से माता का प्रस्थान मुर्गे यानी चरणायुध पर माना जा रहा है।

2 of 7 पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर 2026 से होगी। नवरात्रि का पहला दिन रविवार को पड़ रहा है। - फोटो : adobe stock

शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी?

पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर 2026 से होगी। नवरात्रि का पहला दिन रविवार को पड़ रहा है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होगी और 19 अक्तूबर को अष्टमी और नवमी से जुड़े प्रमुख अनुष्ठान होंगे। इसके अगले दिन यानी 20 अक्तूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी।

3 of 7 इस बार हाथी पर आएंगी मां दुर्गा - फोटो : adobe stock

इस बार हाथी पर आएंगी मां दुर्गा

धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि के पहले दिन पड़ने वाले वार के आधार पर देवी के आगमन का वाहन तय किया जाता है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से हो तो मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि शुरू होने पर घोड़े को देवी का वाहन माना जाता है, जबकि कुछ अन्य वारों के लिए डोली और नौका की मान्यता बताई गई है। चूंकि वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है, इसलिए इस बार मां दुर्गा का आगमन गज यानी हाथी पर माना जा रहा है। धार्मिक मान्यता में हाथी को सुख-समृद्धि, स्थिरता और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए देवी का हाथी पर आगमन शुभ संकेत माना जाता है।

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4 of 7 हाथी पर मां का आगमन क्या संकेत देता है? - फोटो : freepik

हाथी पर मां का आगमन क्या संकेत देता है?

हाथी को भारतीय परंपरा में शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से धार्मिक मान्यताओं में देवी का गज पर आगमन सुख-समृद्धि और अनुकूल परिस्थितियों का संकेत माना जाता है। कुछ परंपराओं में इसे अच्छी वर्षा और कृषि के लिए भी शुभ संकेत से जोड़ा गया है। हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हें भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

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5 of 7 किस वाहन पर होगी मां दुर्गा की विदाई? - फोटो : adobe stock