1 of 5 विवाह मुहूर्त 2026 - फोटो : AI







Link Copied



November-December Marriage Dates: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागृत होते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है। साल 2026 में देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर को मनाया गया। इस तिथि के बाद से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों के लिए मांगलिक मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुभ कार्यों को निर्धारित मुहूर्त में संपन्न करना फलदायी माना जाता है।



देवउठनी एकादशी के बाद अब शादी-विवाह के आयोजनों की शुरुआत होने वाली है। नवंबर और दिसंबर में विवाह के कई शुभ अवसर मिलेंगे। ऐसे में जिन परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही हैं, वे विवाह की तारीख और शुभ लग्न जानने के लिए पंचांग देख रहे हैं। हालांकि, दिसंबर के मध्य में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास लग जाएगा। इस अवधि में विवाह समेत कई मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं नवंबर और दिसंबर 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त कौन-कौन से हैं और खरमास की शुरुआत व समाप्ति कब होगी।

Trending Videos

2 of 5 नवंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त - फोटो : Adobe Stock

नवंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर महीने में शादी के लिए कई शुभ अवसर उपलब्ध हैं। पंचांग के अनुसार, इस महीने विवाह के लिए चार प्रमुख तिथियां बताई गई हैं। इन दिनों में विवाह की योजना बनाने वाले लोग शुभ लग्न के अनुसार आयोजन कर सकते हैं।



21 नवंबर 2026, शनिवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार

25 नवंबर 2026, बुधवार

26 नवंबर 2026, गुरुवार

3 of 5 दिसंबर 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त - फोटो : Adobe Stock

दिसंबर 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त

दिसंबर महीने में भी विवाह के लिए कई शुभ तिथियां मिलने वाली हैं। महीने के शुरुआती दिनों में शादी के आयोजन किए जा सकते हैं। पंचांग के अनुसार, दिसंबर 2026 में विवाह के लिए ये सात तारीखें शुभ मानी गई हैं।



2 दिसंबर 2026, बुधवार

3 दिसंबर 2026, गुरुवार

4 दिसंबर 2026, शुक्रवार

5 दिसंबर 2026, शनिवार

6 दिसंबर 2026, रविवार

11 दिसंबर 2026, शुक्रवार

12 दिसंबर 2026, शनिवार



इसके बाद खरमास शुरू होने के कारण विवाह और अन्य मांगलिक आयोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लग जाएगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 दिसंबर 2026 में कब शुरू होगा खरमास? - फोटो : Adobe Stock

दिसंबर 2026 में कब शुरू होगा खरमास?

ज्योतिष शास्त्र में खरमास को मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल समय नहीं माना जाता है। सूर्य देव जब धनु राशि में गोचर करते हैं, तब खरमास की अवधि आरंभ हो जाती है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ संस्कारों को करने से परहेज किया जाता है।



ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वर्ष 2026 में सूर्य देव 16 दिसंबर, बुधवार को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ खरमास की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य के मकर राशि में पहुंचने पर इस अवधि का समापन होगा।



खरमास की शुरुआत: 16 दिसंबर 2026, बुधवार

खरमास की समाप्ति: 14 जनवरी 2027, गुरुवार

विज्ञापन

5 of 5 खरमास के दौरान कौन से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए? - फोटो : Adobe Stock