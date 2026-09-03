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किसान मोर्चे के रंग: कहीं लस्सी का लंगर, कहीं बिक रहा कुरता पायजामा; ऐसे दिन बिता रहे प्रदर्शनकारी

Thu, 03 Sep 2026 01:07 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 03 Sep 2026 01:07 PM IST
सार

पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा लगाया है। आंदोलन में पूरे पंजाब से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रालियां पहुंची हैं। मोर्चे को देखते हुए चंडीगढ़-मोहाली सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है। 

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किसान मोर्चा - फोटो : अमर उजाला
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर पंजाब के किसान डटे हुए हैं। पूरे पंजाब से हजारों ट्रैक्टर-ट्रालियां मोहाली पहुंच चुकी हैं। किसान लंबी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं।
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लस्सी का लंगर - फोटो : अमर उजाला
मोर्चे में बैठे किसान लगातार लंगर बनाने और बांटने में सेवा कर रहे हैं। गुरुवार को मोर्चे ने लस्सी का लंगर लगाया। वहीं मोर्चे पर एक रैली भी निकाली गई।
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किसान मोर्चा में लंगर - फोटो : अमर उजाला
किसानों ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं होने पर किसानों ने इसका सख्त नोटिस लिया है। मोर्चे ने 4 सितंबर को वरिष्ठ पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक के बाद आंदोलन को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है।
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कुरता खरीदते किसान - फोटो : अमर उजाला
किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ सड़क के एक हिस्से पर पहले ही डेरा डाल दिया था। अब दूसरे हिस्से में भी किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। हालांकि मोर्चा अभी सात दिन का है लेकिन किसान तैयारी के साथ पहुंचे हैं। किसानों के लिए कुरते पायजामे की दुकानें भी लग गई हैं। 
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मोर्चा में दवाएं बांटी जा रही हैं - फोटो : अमर उजाला
मोर्चे पर लंगर के लिए महिलाएं भी दिहाड़ी पर काम कर रही हैं। एक किसान ने बताया कि वह अपने गांव से 35 ट्रैक्टर और ट्रालियां लेकर आया है। वहीं किसानों के लिए मोर्चे में दवाएं भी वितरित की जा रही हैं।
 
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