तरनतारन में एएसआई की हत्या: ड्यूटी करके लौट रहे थे घर, रास्ते में बरसीं गोलियां; इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

रास्ते में घेरकर बरसाईं गोलियां

जानकारी के अनुसार, एएसआई इकबाल सिंह तरनतारन के नौशहरा पन्नूआं के रहने वाले थे। रविवार शाम करीब 7:30 बजे वह फिरोजपुर में ड्यूटी पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जब वह नौशहरा से लोहका रोड स्थित पटवारखाने के पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।