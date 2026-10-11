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तरनतारन में एएसआई की हत्या: ड्यूटी करके लौट रहे थे घर, रास्ते में बरसीं गोलियां; इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

Sun, 11 Oct 2026 09:47 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, तरनतारन (पंजाब)
अमर उजाला नेटवर्क, तरनतारन (पंजाब) Published by: Akash Dubey Updated Sun, 11 Oct 2026 09:47 PM IST
सार

देर शाम एएसआई इकबाल सिंह (55) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस में तैनात थे। ड्यूटी से लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं।

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ASI shot dead while returning home from duty in Tarntaran
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
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पंजाब के तरनतारन में रविवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने एएसआई इकबाल सिंह (55) की गोली मारकर हत्या कर दी। वह फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस में तैनात थे और ड्यूटी खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है।

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रास्ते में घेरकर बरसाईं गोलियां
जानकारी के अनुसार, एएसआई इकबाल सिंह तरनतारन के नौशहरा पन्नूआं के रहने वाले थे। रविवार शाम करीब 7:30 बजे वह फिरोजपुर में ड्यूटी पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जब वह नौशहरा से लोहका रोड स्थित पटवारखाने के पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

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पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही टीम
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी पट्टी रवि शेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के इलाकों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने की चर्चा
इस बीच, गैंगस्टर डोनी बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। पोस्ट में गोपी घनश्याम के नाम की आईडी का जिक्र किया गया है। हालांकि, इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

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