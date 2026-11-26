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फरीदकोट के कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने मोगा में आयोजित आम आदमी पार्टी की विशाल रैली को सफल बनाने के लिए कोटकपूरा क्षेत्र सहित प्रदेशभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। स्पीकर संधवां ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब की जनता से किए गए वादों और गारंटियों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। मोगा रैली में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़ ने सरकार के कामकाज और गारंटियां पूरी होने पर जनता की मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विशेषकर महिलाओं ने बढ़-चढ़कर शिरकत की। उनकी बड़ी भागीदारी ने पार्टी का मान बढ़ाया है।

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