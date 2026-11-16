शहडोल: सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगात

1 of 3 शहडोल में संबोधित करते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला







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2 of 3 शहडोल में सीएम मोहन यादव ने विकास कार्यों को लोकार्पण किया। - फोटो : अमर उजाला

विकास कार्यों की सौगात

शहडोल जिले को 357.71 करोड़ रुपये की लागत के 82 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण मिला। इन कार्यों में 10 का लोकार्पण भी शामिल है। जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय, स्नानगृह और सीसी रोड का निर्माण किया गया है। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कक्ष और बाउंड्रीवॉल भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयसिंह नगर को 291 करोड़ रुपये की बिजली सुविधा मिलेगी। सरकार शहडोल सहित सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए संकल्पित है।



जनजातीय क्षेत्रों में नई पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहडोल में अगले महीने 4000 करोड़ रुपये लागत की नई औद्योगिक इकाई का भूमि-पूजन होगा। बच्चों को सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिल रही है। पीएम जनमन, नल से जल, उज्जवला गैस कनेक्शन और पीएम आवास जैसी अनेक योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर तीन दिनों तक बड़े स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।





3 of 3 भूमिपूजन करते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला