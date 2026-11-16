खबर आपके काम की: कालभैरव के वीआईपी दर्शन बंद, गर्भगृह में प्रवेश नहीं; अब नया 500 फीट का ब्रिज बचाएगा भीड़ से

अगर आप आने वाले दिनों में उज्जैन के प्रसिद्ध कालभैरव मंदिर में दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मंदिर में दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। अब ना वीआईपी कोटा चलेगा, ना गर्भगृह में एंट्री मिलेगी। सबको एक ही लाइन में लगकर बाबा कालभैरव के दर्शन करने होंगे।

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