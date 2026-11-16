भोपाल: कर्नाटक के ड्रग तस्कर के लिए कूरियर बॉय बना था इंजीनियर, तीन बार कर चुका तस्करी; चौथी बार में धराया

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अच्छी-खासी तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर नशे के सौदागरों का कूरियर बॉय बन गया। कर्नाटक के एक ड्रग तस्कर के लिए काम कर रहा बेंगलुरु निवासी विशाख एएन दिल्ली से थर्मस में छिपाकर 970 ग्राम क्रिस्टल एमडी की खेप कर्नाटक पहुंचाने निकला था। इसके लिए उसने दिल्ली से नागपुर और फिर कर्नाटक तक का रास्ता चुना था, लेकिन भोपाल में गोविंदपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ने से उसकी पूरी योजना धरी रह गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह इससे पहले भी तीन बार दिल्ली से नशे की खेप ला चुका है। हर डिलीवरी के बदले उसे कमीशन मिलता था। गोविंदपुरा पुलिस तस्करी करने वाले इंजीनियर को 19 नवंबर तक की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।