उज्जैन में ब्लास्टिंग का कहर: पत्थर उड़कर गिर रहे घरों पर, प्रशासन का अजीब जवाब- घर छोड़कर चले जाओ

सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर चल रहे कान्ह क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य से बड़वई गांव के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। जमीन से करीब 70 फीट नीचे टनल बनाने के लिए की जा रही हेवी ब्लास्टिंग से आसपास के मकानों में तेज कंपन हो रहा है। एक किसान के घर पर पत्थर गिरने से छत को भी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद नाराज परिवार ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। सूचना मिलने पर संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे।

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