Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Sant Sudhasagar Maharaj stated that India is a secular country, not a religion-based one.

इंदौर: संत सुधासागर महाराज ने कहा- भारत धर्म निरपेक्ष, नहीं धर्म सापेक्ष देश है

Mon, 16 Nov 2026 07:39 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 16 Nov 2026 07:39 PM IST
सार

इंदौर में संत सुधासागर महाराज के विहार के आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संत समाज और मनुष्य निर्माण करते है और सदकर्मों की राह पर चलने के लिए कहते है। सत्ता के लिए भी संतो का सानिध्य जरुरी है।

विज्ञापन
Indore: Sant Sudhasagar Maharaj stated that India is a secular country, not a religion-based one.
सुधासागर महाराज से चर्चा करते मुख्यमंत्री - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

इंदौर में संत सुधासागर महाराज विहार कर क्लर्क कॉलोनी स्थित जैन मंदिर पहुंचे। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सुधासागर महाराज ने कहा कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, बल्कि धर्म सापेक्ष देश है। यहां रामराज के समय से सभी धर्मों और उनके अनुयायियों का सम्मान होता आया है। यह हमारे भारत का गर्व है। उन्होंने कहा कि जिसके घर गाय नहीं है और जो गोपालक नहीं है, वह कैसा भारतीय। गौपालन हमारे देश की पहचान है।
 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसी भी संत के दर्शन हो जाएं तो यह हमारा सौभाग्य है। मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज का भी आशीर्वाद लिया था। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में संत सुधासागर महाराज का चातुर्मास होना हमारा सौभाग्य है।

विज्ञापन

 

मुख्यमंत्री ने संत सुधासागर महाराज को दो साल बाद होने वाले सिंहस्थ मेले में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकारें निर्माण कार्य करती हैं, लेकिन संत मनुष्यों का निर्माण करते हैं। वे सद्कर्मों पर चलने की शिक्षा देते हैं। पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित करना आसान नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में हमने मांस की दुकानों को सार्वजनिक रूप से नहीं लगाने का फैसला लिया था। हमारी सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।कार्यक्रम में विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित अन्य नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री शहर के अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने पहुंचे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed