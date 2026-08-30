चित्रकूट बाढ़: प्रभावित परिवारों से मिले CM मोहन यादव, हरसंभव मदद का भरोसा; मंदाकिनी ने पार किया खतरे का निशान

1 of 4 बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री के साथ चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार और रीवा संभाग के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह भी हेलीकॉप्टर से चित्रकूट पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों से मुलाकात के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। अधिकारी अगले दो-तीन दिनों तक क्षेत्र में रहकर बाढ़ के बाद उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देंगे।



मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को बाढ़ प्रभावित चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट विकास प्राधिकरण के आश्रय स्थल में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।

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मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान से छह मीटर ऊपर पहुंचा

सतना कलेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जिले के अधिकांश हिस्सों में तीन से चार घंटे के दौरान करीब 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके चलते जिले की नदियों और नालों में तेज बहाव आ गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर अधिकतम बाढ़ स्तर से करीब छह मीटर ऊपर पहुंच गया था। हालांकि अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। उन्होंने बताया कि तेज बहाव के कारण कुछ इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। नयागांव की ओर जाने वाला एक पुल भी बह गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। चित्रकूट में चार और पूरे जिले में कुल 10 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। बीती रात 500 से अधिक लोगों ने इन शिविरों में शरण ली।



700 से अधिक लोगों का रेस्क्यू

सतना जिला प्रशासन के मुताबिक बाढ़ जैसे हालात के बीच जिले में 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। SDRF की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। रास्ते बाधित होने के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से हवाई मदद भी ली गई। चित्रकूट में हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव अभियान भी शुरू किया गया। कलेक्टर के अनुसार सेना के हेलीकॉप्टर ने दो लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला।





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निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अस्थायी राहत शिविरों में जाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से लगातार मुनादी कर लोगों को बढ़ते जलस्तर के खतरे के बारे में चेताया जा रहा है। लोगों से नदी और घाटों से दूर रहने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।



बिरसिंहपुर में पानी से घिरे व्यक्ति का रेस्क्यू

बिरसिंहपुर में चारों ओर पानी से घिरे अशोक दोहर को SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू अभियान के दौरान तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा, जैतवारा की नायब तहसीलदार ज्योति पटेल समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सतना नगर निगम की ओर से जिगनहट और कृपालपुर क्षेत्रों में लगातार मुनादी कर लोगों को नजीराबाद और कृपालपुर में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों की जानकारी दी जा रही है।





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