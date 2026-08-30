सिंहस्थ से पहले उज्जैन को सौगात: 91 करोड़ की अंडरग्राउंड सुरंग से सुगम होंगे महाकाल के दर्शन, नहीं लगेगा जाम

श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और हरिफाटक क्षेत्र में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 91.74 करोड़ रुपये की लागत से 650 मीटर लंबा भूमिगत (अंडरग्राउंड) कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस टनल के बनने से श्रद्धालु हरिफाटक पार्किंग में अपने वाहन खड़े कर सीधे महाकाल लोक पहुंच सकेंगे।

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