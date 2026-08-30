स्टेशन पर टला हादसा: ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को RPF जवान ने बचाया, चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश

मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला का पैर फिसल गया और वह सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में फंस गई। इस दौरान वह कुछ दूर तक घिसटती भी रही। लेकिन प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के एक जवान की सूझबूझ और फुर्ती से महिला की जान बच गई। यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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