संतान के नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार: मिट्टी में दबाए थे सोने-चांदी के आभूषण, खोदा तो निकला खाली लिफाफा

संतान प्राप्ति का झांसा देकर ग्रामीणों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले दो शातिर नटवरलालों को अजयगढ़ पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। हाथ की सफाई और तंत्र-मंत्र का नाटक रचकर गहने साफ करने वाले इन जालसाजों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने सोने-चांदी के आभूषणों समेत ठगी में इस्तेमाल होने वाला सामान और बाइक बरामद की है, जिसकी कुल कीमत करीब 1.30 लाख रुपये बताई जा रही है।

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