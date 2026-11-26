1 of 3 इंदौर-खंडवा फोरलेन तैयार हो चुकी है। - फोटो : अमर उजाला







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महाराष्ट्र से जुड़ता है इंदौर-इच्छापुर हाईवे

216 किलोमीटर का इंदौर-इच्छापुर हाईवे बुरहानपुर से महाराष्ट्र की सीमा पर जुड़ता है। इसी हाईवे से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जुड़ा है। 25 साल पहले अशोका कंपनी ने इस सड़क को दो लेन बनाया था, लेकिन ट्रैफिक बढ़ने के कारण 27 किलोमीटर के भैरव घाट पर बार-बार ट्रैफिक जाम होता था और कई बार भारी वाहन ढलान पर ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते थे। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मार्ग को फोरलेन करने का फैसला लिया और काम शुरू हुआ। सड़क टुकड़ों-टुकड़ों में बनी, लेकिन सबसे ज्यादा समय 27 किलोमीटर के घाट में सड़क बनाने में लगा। ढलान और चढ़ाई कम करने के लिए जंगलों में तीन सुरंगों का निर्माण किया गया। इसके लिए हजारों पेड़ों की बलि दी गई और अब तीनों सुरंगें बनकर तैयार हैं।



फोरलेन निर्माण पर डेढ़ हजार करोड़ खर्च

तीन हिस्सों में इस सड़क के निर्माण पर 1500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 30 छोटे-बड़े ब्रिज और पुलिया बनाए गए हैं और नर्मदा नदी पर एक बड़े ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है। ओंकारेश्वर के करीब होने के कारण इस ब्रिज पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं और विद्युत सज्जा भी की गई है। तीन सुरंगों के निर्माण के लिए 10 हजार से ज्यादा पेड़ काटे गए। डेढ़ किलोमीटर लंबाई की सुरंगों से 20 किलोमीटर के घाट में सफर आसान होगा। सुरंगों की ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है।



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