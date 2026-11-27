इंदौर में तीन तलाक: कार की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, पति और सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Fri, 27 Nov 2026 10:01 PM IST
सार
इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता अमरीन शेख ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष कार की मांग को लेकर उसे परेशान करता था। पति ने विवाद के दौरान तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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विस्तार
चंदन नगर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता अमरीन शेख की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और सास-ससुर के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उस पर कार लाने का दबाव बना रहे थे और मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।
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पुलिस के अनुसार, अमरीन शेख की शादी करीब एक साल पहले चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और सास-ससुर ने दहेज में कार की मांग को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन वह घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान पति ने उससे विवाद किया और तीन तलाक दे दिया। इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। परेशान होकर पीड़िता चंदन नगर थाने पहुंची और पति सहित सास-ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस ने शुरू की जांच
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास-ससुर के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के अनुसार, अमरीन शेख की शादी करीब एक साल पहले चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और सास-ससुर ने दहेज में कार की मांग को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन वह घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान पति ने उससे विवाद किया और तीन तलाक दे दिया। इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। परेशान होकर पीड़िता चंदन नगर थाने पहुंची और पति सहित सास-ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस ने शुरू की जांच
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास-ससुर के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।