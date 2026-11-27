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चंदन नगर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता अमरीन शेख की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और सास-ससुर के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उस पर कार लाने का दबाव बना रहे थे और मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।