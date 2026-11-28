इंदौर में ठंड का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जबकि रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है। हालांकि, फिलहाल शहर में घने कोहरे का असर नहीं है।

रात में गिरते पारे का असर सुबह आठ बजे तक बना रहने लगा है। सुबह के समय शहरवासियों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब गुनगुनी धूप में बैठना पसंद करने लगे हैं। सुबह के वक्त स्वेटर, जैकेट और शॉल जैसे गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है।

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शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे इंदौर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान दृश्यता तीन हजार मीटर रही। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। यदि उत्तरी या बर्फीली हवाओं का रुख तेज होता है, तो दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।

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शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। वहीं, रात का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे एक दिन पहले, गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस तरह शुक्रवार को दिन और रात के तापमान में 18.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा।

मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने के बाद मैदानी इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। फिलहाल दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहने के आसार हैं, जबकि रात और सुबह की ठंड लोगों को सर्दी का अहसास कराती रहेगी।