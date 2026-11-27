सदर बाजार थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने अखाड़े के कोच को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष नामदेव के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने बच्चे को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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