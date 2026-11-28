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विशेषज्ञ सानिध्य शास्त्री ने बताया कि मुगल काल के सिक्कों की खासियत उनकी खूबसूरत कैलीग्राफी और बारीक नक्काशी है। प्रदर्शनी में रखे इन सिक्कों को सोने, चांदी और तांबे में देखा जा सकता है। उस दौर में आधा रुपया, रुपया और सोने की मोहर जैसे अलग-अलग मूल्यवर्ग प्रचलित थे। सिक्कों के 1 तरफ कलमा और दूसरी तरफ शासक का नाम अंकित मिलता है। हालांकि, अलग-अलग मुगल शासकों के समय में इनकी बनावट और लिखावट में बदलाव भी दिखाई देता है।प्रदर्शनी में अकबर का चौकोर रुपया भी शामिल है। इस पर 1 तरफ अरबी लिपि में कलमा और दूसरी तरफ अकबर का नाम और तारीख अंकित है। सिक्का विशेषज्ञों के मुताबिक, उस समय सिक्कों पर तारीख हिजरी संवत के अनुसार दर्ज की जाती थी। अकबर ने अपने शासनकाल में इलाही संवत भी शुरू किया था, जिसकी झलक उनके कुछ सिक्कों पर देखने को मिलती है।विशेषज्ञ सानिध्य शास्त्री ने बताया कि मुगल काल के सिक्कों की खासियत उनकी खूबसूरत कैलीग्राफी और बारीक नक्काशी है। जहां अधिकांश मुगल शासकों के सिक्कों पर कलमा अंकित होता था, वहीं औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने फारसी भाषा में शेर यानी कपलेट लिखवाए। प्रदर्शनी में रखे औरंगजेब के 1 सिक्के पर सिक्का जद्दर जहान चू बदरे मुनीर शाह औरंगजेब आलमगीर लिखा हुआ है। सिक्के की दूसरी तरफ ग्वालियर टकसाल का उल्लेख मिलता है।मुगल काल के सिक्कों में शाहजहां के समय की कैलीग्राफी विशेष आकर्षण है। उनके सिक्कों पर लिखावट और डिजाइन में ज्यामितीय संतुलन देखने को मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार, शाहजहां के सिक्कों की बनावट में भी वैसी ही व्यवस्थित ज्यामितीय शैली दिखाई देती है, जिसके लिए उनके समय का स्थापत्य जाना जाता है। सिक्कों पर उकेरे गए शेर और कलमा भी बारीक नक्काशी और खूबसूरत लिखावट के साथ प्रदर्शित हैं।सामान्य लेन-देन के सिक्कों के अलावा मुगल शासक विशेष अवसरों पर नजराना सिक्के भी जारी करते थे। इनका इस्तेमाल दरबार में सम्मान, औपचारिक भेंट और खास आयोजनों के लिए किया जाता था। सामान्य प्रचलित सिक्कों की तुलना में इनकी ढलाई और कारीगरी पर अधिक ध्यान दिया जाता था। कई बार इनका आकार और वजन भी अलग होता था। विशेषज्ञ इन्हें आज जारी होने वाले स्मारक सिक्कों की ऐतिहासिक परंपरा से जोड़कर समझाते हैं।मालवा मुद्रा महोत्सव में लोग अपने पास मौजूद पुराने सिक्के और करेंसी नोट लेकर पहुंच रहे हैं। यहां विशेषज्ञ उनके ऐतिहासिक महत्व और वास्तविक बाजार मूल्य की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही दुर्लभ सिक्कों और नोटों की खरीद-बिक्री और अदला-बदली का अवसर भी मिल रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष लोकेश खाबिया के अनुसार, सोशल मीडिया पर पुराने सिक्कों और नोटों को लाखों रुपए में बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट या वैष्णो देवी के सिक्के को लाखों रुपए का बताकर लोगों को ठगा जा रहा है। प्रदर्शनी के जरिए लोगों को मुद्रा का वास्तविक मूल्य समझाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।