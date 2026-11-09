वायु प्रदूषणः दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ स्वच्छ इंदौर? आधी रात को एक्यूआई 1700 के पार पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के जारी आंकड़ों के अनुसार इंदौर शहर की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। AQI की वेबसाइट के मुताबिक दीपावली की रात करीब 1 बजे AQI 1708 तक पहुंच गया। 3 बजे इंदौर के छोटी ग्वालटोली क्षेत्र का एक्यूआई 338 दर्ज किया गया। शहर में महज 5 घंटे की अवधि के दौरान प्रदूषण के स्तर में भारी बढ़ोतरी देखी गई। छोटी ग्वालटोली का एक्यूआई 281 से बढ़कर 338 तक पहुंच गया, जिसके कारण यहां की हवा खराब श्रेणी से अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं मगोड़ा नगर क्षेत्र में एक्यूआई 203 से बढ़कर 316 हो गया, जिसमें 113 अंकों का उछाल दर्ज हुआ और हवा अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई। इसके अलावा रेजिडेंसी एरिया में एक्यूआई 206 से बढ़कर 261 दर्ज किया गया, जहां 55 अंकों की वृद्धि के बावजूद हवा खराब श्रेणी में ही बनी रही।