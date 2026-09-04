एमपी: गंजबासौदा का नन्हा सात्विक बना फिल्मी स्टार! ‘हनुमान अंश’ में शुभंकर बनकर जीता लाखों दर्शकों का दिल

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विदिशा के छोटे से गंजबासौदा के रहने वाले बाल कलाकार सात्विक शर्मा इन दिनों फिल्म ‘हनुमान अंश’ को लेकर चर्चा में हैं। नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सात्विक ने ‘शुभंकर’ का किरदार निभाया है। पर्दे पर उनके सहज अभिनय और संवाद बोलने के अंदाज को दर्शक पसंद कर रहे हैं। सात्विक के लिए यह फिल्म बड़े पर्दे पर अभिनय की दिशा में एक खास मौका है। कम उम्र में कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाने वाले सात्विक ने इससे पहले भी नाटकों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। ‘हनुमान अंश’ में मिली भूमिका ने उन्हें एक अलग पहचान दी है।