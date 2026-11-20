यूपी: मां के निधन के बाद सीएम योगी के सभी कार्यक्रम रद्द, गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते सीधे उत्तराखंड जाएंगे
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 02:23 PM IST
सार
मां सावित्री देवी के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह अब गोंडा नहीं जाएंगे और गोरखपुर से सीधे उत्तराखंड रवाना होकर मां के अंतिम दर्शन करेंगे।
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन के बाद उनके सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अब गोंडा नहीं जाएंगे। वह गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते सीधे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे, जहां अपनी मां के अंतिम दर्शन करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 89 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के पौड़ी जिले स्थित पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर है।
मां के निधन की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पहले उनका गोंडा जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब वह वहां नहीं जाएंगे। गोरखपुर से उनका सीधे उत्तराखंड जाने का कार्यक्रम है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 89 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के पौड़ी जिले स्थित पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर है।
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मां के निधन की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पहले उनका गोंडा जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब वह वहां नहीं जाएंगे। गोरखपुर से उनका सीधे उत्तराखंड जाने का कार्यक्रम है।
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