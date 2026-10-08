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लखनऊ में बाढ़: जहां दो दिन पहले था क्रिकेट का रोमांच, अब दिख रहा गोमती का उफान, पैदल निकलना भी दूभर, तस्वीरें

Thu, 08 Oct 2026 02:18 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 08 Oct 2026 02:18 PM IST
सार

लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गोमती उफान पर है। वहीं, इकाना स्टेडियम के बाहर पानी भरा है। गोमती रिवरफ्रंट पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरों में देखेें मंजर

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Floods in Lucknow: Where the thrill of cricket reigned two days ago, the surging Gomti is now visible.
- फोटो : amar ujala
मंजर कितनी तेजी से बदल सकता है, इसकी बानगी बुधवार शाम गोमतीनगर विस्तार में देखने को मिली। जिस इकाना स्टेडियम में मंगलवार रात भारत-वेस्टइंडीज का रोमांच देखने के लिए करीब 48 हजार क्रिकेट प्रेमी जुटे थे, ठीक 24 घंटे बाद उसी इलाके की सड़कें पानी में डूब गईं।


गोमती नदी के बढ़े जलस्तर का असर रात होते-होते इतना बढ़ गया कि प्लासियो मॉल के सामने की दोनों लेन पूरी तरह जलमग्न हो गईं। मुख्य सड़क दरिया जैसी नजर आने लगी।
 
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Floods in Lucknow: Where the thrill of cricket reigned two days ago, the surging Gomti is now visible.
इकाना स्टेडियम के पास हुआ जलभराव। - फोटो : amar ujala

शाम आठ बजे तक सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। वाहनों की रफ्तार थम गई। सुबह सूखी सड़क से ड्यूटी पर पहुंचीं प्लासियो मॉल की महिला कर्मचारियों और आसपास के दफ्तरों में काम करने वालों के लिए घर लौटना मुश्किल हो गया। पैदल निकलने की जगह नहीं बची और सार्वजनिक परिवहन भी नदारद रहा।

Floods in Lucknow: Where the thrill of cricket reigned two days ago, the surging Gomti is now visible.
फीनिक्स पलासियो मॉल के सामने जलभराव। - फोटो : amar ujala

पानी की तेज धार के बीच एक ऑटो भी बंद हो गया। लोगों ने धक्का देकर उसे किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। दोपहर तक सड़क के किनारे तक सीमित पानी रात होते-होते प्लासियो चौराहे तक पहुंच गया।

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Floods in Lucknow: Where the thrill of cricket reigned two days ago, the surging Gomti is now visible.
गोमती में डूबा रिवरफ्रंट। - फोटो : amar ujala
गोमतीनगर विस्तार में नदी के पानी का प्रवेश रोका
गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-7 और इकाना स्टेडियम के आसपास पहुंचे पानी को रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने से रोकने के लिए एलडीए ने इकाना स्टेडियम के पीछे बोल्डर और मिट्टी से अस्थायी बांध बनाया है। इसके जरिये करीब ढाई घंटे में पानी का नया प्रवाह रोक दिया गया। इसके बाद क्षेत्र में जलस्तर करीब छह इंच कम हुआ। एहतियात के तौर पर सेक्टर-7 के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी मिट्टी डालकर अवरोध बनाए गए हैं। एलडीए की टीमें क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं।
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- फोटो : amar ujala

20 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति ठप
बाढ़ के चलते फैजुल्लागंज की करीब 20 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति बंद है। इनमें पवन विहार, मामा कॉलोनी, कैलाश विहार, गोमती विहार, दुर्गापुरी, भार्गव कॉलोनी, अक्षय विहार, चौबे डेयरी, शिव शक्ति नगर, शिव विहार, पतंग मैदान, श्रीराम विहार, रामनगर, विष्णु विहार, जैन कॉलोनी, गणेश विहार, नंदा फार्म, संतकबीर नगर और कृष्ण लोक कॉलोनी शामिल हैं। वार्ड दो और चार में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों के ट्रांसफार्मरों की बिजली बंद की गई है।

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