लिव-इन का खौफनाक अंत: शिवा के जिस्म पर लिपस्टिक और बर्बरता के निशान, सचिवालय पास लगी ऑडी कार से गहराया सस्पेंस

1 of 6 फ्लैट से गिरकर कारोबारी की मौत - फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी।







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राजधानी लखनऊ में हजरतगंज इलाके के बालू अड्डा के पास स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से रहस्यमय हालात में गिरने से हुई चिकन कारोबारी शिवा की मौत के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले उसके शरीर पर 10 गंभीर चोटें मिली हैं। माना जा रहा है कि उसके साथ बर्बरता की गई थी। शिवा की मां रंजना का आरोप है कि श्रद्धा, उसकी बहन और अन्य आरोपियों ने पहले बेटे की जमकर पिटाई की और फिर चौथे तल से नीचे फेंक दिया।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, शिवा के शरीर पर जो चोटें लगी थीं, उनके कारण ज्यादा खून बह गया। इससे सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। शिवा के शरीर पर सभी चोटें उनके जिंदा रहते लगी थीं। मौत के बाद एक भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। शिवा को किसी कठोर वस्तु से चोट पहुंची थी। आरोप है कि चौथे तल से फेंकने के कारण शिवा फर्श से टकराया था। इससे शरीर पर रगड़ के निशान मिले हैं।

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2 of 6 कारोबारी शिवा की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

हालांकि, रिपोर्ट में चोट लगने और मौत के बीच का समय स्पष्ट नहीं हो सका है। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने रविवार को साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले लोगों के बयान लिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवा अर्द्धनग्न अवस्था में था और उसके शरीर पर लिपिस्टिक के निशान थे।



3 of 6 प्रेमिका श्रद्धा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

नेता, ब्यूरोकेट्स से थे संबंध, शिवा को देती थी धमकी रंजना के मुताबिक, श्रद्धा के कई नेताओं, ब्यूरोकेट्स और खिलाड़ियों से संबंध थे। सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ श्रद्धा की फोटो भी वायरल हो रही है। आरोप है कि श्रद्धा अपनी पहुंच का रौब दिखाकर शिवा को जेल भिजवाने की धमकी देती थी। शिवा विभूतिखंड में एक कैफे के बाहर गोली चलाने के आरोप में पहले जेल जा चुका था। इसके कारण वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। इसी बात का फायदा उठाकर श्रद्धा उसे ब्लैकमेल करती थी।

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4 of 6 शिवा की मां रंजना। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

दोनों बहनें साथ में फरार, रायबरेली में दबिश इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि दोनों साथ में हैं, जबकि अन्य आरोपियों की लोकेशन अलग मिली है। पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। एक टीम श्रद्धा के मूल जनपद रायबरेली में डेरा डाले है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस आरोपियों के मददगारों का भी पता लगा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी अहम सुराग मिले हैं।

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5 of 6 प्रेमिका के फ्लैट से गिरकर कारोबारी की मौत। - फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी।