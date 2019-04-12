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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow ›   an innocent boy died in an accident in lucknow

बेकाबू स्कूली वैन ने मासूम को रौंदा, मां-पिता के सामने इकलौते बेटे ने तोड़ा दम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ, Updated Fri, 12 Apr 2019 02:29 PM IST
मासूम की गई जान
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मासूम की गई जान - फोटो : amar ujala
लखनऊ के विभूतिखंड थानाक्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह कठौता झील के पास बेकाबू स्कूली वैन ने ढाई साल के मासूम को रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सेंट फ्रांसिस स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा चालक हादसे के बाद वैन छोड़कर भाग निकला। वैन को कब्जे में लेकर पुलिस चालक को तलाश रही है। उधर, इकलौते बेटे की मौत से परिवार सदमे में है।
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