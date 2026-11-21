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संवाद न्यूज एजेंसीबहादराबाद। क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। एम्स में करीब एक महीने से अधिक समय तक चले उपचार के दौरान 12 नवंबर को हुई मौत के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस के अनुसार, मेरठ जिले के गांव कोहला निवासी अंशु ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति नरेंद्र कुमार छह अक्तूबर को अपनी बाइक से हरिद्वार में रिश्तेदारी में मिलने आ रहे थे। रात करीब नौ बजे जैसे ही वह पतंजलि योगपीठ के पास बहादराबाद पहुंचे। पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और नरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।टक्कर मारने वाला बाइक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद पुलिस एंबुलेंस की मदद से नरेंद्र कुमार को जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी मिलने पर वह और उनका बेटा युवराज हरिद्वार पहुंचे। उन्हें पता चला कि बाइक चालक ने ओवरटेक करते समय नरेंद्र की बाइक के अगले हिस्से में टक्कर मारी थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद नरेंद्र कुमार को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान 12 नवंबर को उनकी मौत हो गई। 19 नवंबर को पुलिस को शिकायत दी। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।