-मृतक लॉ का फर्स्ट ईयर का छात्र था, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट-अमर कॉलोनी इलाके में हुई थी घरेलू सहायिका की हत्या, इस मामले में पुलिस ने उसके डॉक्टर पिता को किया था गिरफ्तार-परिजनों ने पुलिस को बताया पिता के जेल जाने के बाद से डिप्रेशन में था छात्र, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी