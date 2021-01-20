अजीत सिंह हत्याकांड: घायल शूटर का इलाज करने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा, पूर्व सांसद धनंजय का आया था फोन

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Ajit murder case
- फोटो : अमर उजाला
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ajit singh murder
- फोटो : ajit singh murder
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मर्डर
- फोटो : amar ujala
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अजीत सिंह (बायें) व घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मी।
- फोटो : amar ujala
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हादसे का बाद के दृश्य।
- फोटो : amar ujala