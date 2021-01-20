शहर चुनें
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow ›   Ayodhya Development Authority will pass map of ayodhya masjid model

अयोध्या: मस्जिद का नक्शा विकास प्राधिकरण ही करेगा पास, गणतंत्र दिवस के दिन झंडारोहण कर होगा पौधरोपण

धीरेंद्र सिंह, अमर उजाला, अयोध्या, Updated Wed, 20 Jan 2021 09:46 AM IST
मस्जिद
1 of 7
मस्जिद - फोटो : amar ujala
इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से धन्नीपुर गांव में सरकार से मिली 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। ट्रस्ट की ओर से इसका नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत अयोध्या में आवेदन करने की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद धन्नीपुर गांव अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के दायरे में आ गया है। 
 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
city & states lucknow ayodhya ayodhya masjid model ayodhya masjid new ayodhya masjid land

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Recommended

Ajit murder case
Lucknow

अजीत सिंह हत्याकांड: घायल शूटर का इलाज करने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा, पूर्व सांसद धनंजय का आया था फोन

20 जनवरी 2021

गोरखपुर में ठंड का मौसम।
Gorakhpur

Gorakhpur Weather: कोहरा इतना घना कि पास की चीजें भी नहीं आ रही नजर, तस्वीरों में देखें शहर का हाल

20 जनवरी 2021

विज्ञापन
Black Widows On ZEE5 Review: बिंज वॉच के लिए परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री, आखिर तक कहानी छोड़ नहीं पाएंगे
ZEE 5 Black widows

Black Widows On ZEE5 Review: बिंज वॉच के लिए परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री, आखिर तक कहानी छोड़ नहीं पाएंगे
फतेहपुर सीकरी में राजा टोडरमल की बारादरी में हो रहा उत्खनन
Agra

फतेहपुर सीकरी में राजा टोडरमल की बारादरी में मिला 'इतिहास का खजाना', उत्खनन जारी

20 जनवरी 2021

चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवान
Dehradun

चीन सीमा पर माइनस 12 डिग्री तापमान में भी देश की सुरक्षा में डटे भारतीय जवान

20 जनवरी 2021

कुंडली के यह विशेष योग जो कहलाते है अत्यंत ही महत्वपूर्ण ! जानें क्यों ?
Astrology

कुंडली के यह विशेष योग जो कहलाते है अत्यंत ही महत्वपूर्ण ! जानें क्यों ?
मनु पांडेय और विकास दुबे की फाइल फोटो
Kanpur

बिकरू कांड: पूरक चार्जशीट दाखिल, सुबूत होने के बावजूद मनु पांडेय को नहीं बनाया आरोपी

20 जनवरी 2021

जय बाजपेई
Kanpur

बिकरू कांड: जय से पुलिस ने माती जेल में की पूछताछ, कबूल की ये बड़ी बात

20 जनवरी 2021

विज्ञापन
विज्ञापन
मस्जिद
मस्जिद - फोटो : amar ujala
मस्जिद
मस्जिद - फोटो : amar ujala
बनने वाली मस्जिद का नया डिजाइन।
बनने वाली मस्जिद का नया डिजाइन। - फोटो : amar ujala
धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन।
धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन। - फोटो : amar ujala
मस्जिद
मस्जिद - फोटो : amar ujala
मस्जिद
मस्जिद - फोटो : amar ujala
मस्जिद
मस्जिद - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election

अपना शहर चुनें

  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00
Continue
X