Yoga Tips: स्ट्रेस की वजह से नहीं आती नींद तो इन योगासनों से करें दिन की शुरुआत

Yoga Asanas to Get Out of Anxiety and Stress: भागदौड़ भरी जिंदगी में आराम न मिलने के कारण, काम के दबाव के कारण तनाव हो सकता है। तनाव या अवसाद की स्थिति कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। तनाव के कारण सबसे पहले नींद की शिकायत हो जाती है। पूरे दिन के कामकाज के बाद शरीर थक जाता है। वहीं जब वह रात में बिस्तर पर आराम करता है तो नींद नहीं आती है। लोग सोना तो चाहते हैं लेकिन तरह तरह के विचार मस्तिष्क में आने से नींद नहीं आती है। नींद न पूरी होने से थकान, उलझन, आंखों में दर्द और मानसिक व शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए योगासन असरदार होता है।



योगासनों के अभ्यास से मन शांत रहता है और शरीर को भी आराम मिलता है। तनाव के कारण होने वाली अनिद्रा की समस्या को योगासनों के अभ्यास से कम किया जा सकता है। अगली स्लाइड्स में जानिए चार योगासनों के बारे में जो तनाव कम करके नींद न आने की शिकायत को खत्म करने में असरदार हैं।