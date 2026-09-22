पेट में बार-बार भारीपन महसूस होता है तो बहुत ज्यादा तला-भुना या अत्यधिक भोजन करने से बचें। भोजन धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। पर्याप्त पानी पिएं और दिनभर सक्रिय रहने की कोशिश करें।

ध्यान रखें कि पेट का भारीपन कई अलग-अलग कारणों से हो सकता है। योग कुछ लोगों के लिए आरामदायक हो सकता है, लेकिन यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है। समस्या लगातार बनी रहती है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित जांच और सलाह लें।



खाने के तुरंत बाद योग क्यों नहीं करना चाहिए?

भोजन के तुरंत बाद शरीर पाचन की प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। इस समय जोरदार एक्सरसाइज या पेट को ज्यादा मोड़ने वाले आसन करने से असहजता बढ़ सकती है। इसलिए भारी भोजन के बाद योग करने के बजाय शरीर को आराम और भोजन को पचने का समय देना बेहतर है।



हल्की वॉक को भोजन के बाद की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। योग का अभ्यास भोजन से पर्याप्त अंतराल के बाद करना अधिक आरामदायक रहता है।

