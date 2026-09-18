Mobile Neck Pain Yoga Tips: आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लोग घंटों फोन पर स्क्रॉलिंग, चैटिंग, वीडियो देखने या काम करने में समय बिताते हैं। लेकिन लंबे समय तक गर्दन झुकाकर स्क्रीन देखने की आदत शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। कई लोगों को लंबे स्क्रीन टाइम के बाद गर्दन में अकड़न, कंधों में खिंचाव और ऊपरी पीठ में असहजता महसूस होती है।





लगातार एक ही मुद्रा में रहने से गर्दन और कंधों की मांसपेशियों पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है। इसी को मोबाइन नेक या टेक नेक कहा जाता है। हालांकि गर्दन की परेशानी के कई कारण हो सकते हैं और हर दर्द को केवल मोबाइल के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। लगातार एक ही मुद्रा में रहने से गर्दन और कंधों की मांसपेशियों पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है। इसी को मोबाइन नेक या टेक नेक कहा जाता है। हालांकि गर्दन की परेशानी के कई कारण हो सकते हैं और हर दर्द को केवल मोबाइल के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। अगर लंबे समय तक बैठने या फोन इस्तेमाल करने के बाद गर्दन में सामान्य जकड़न महसूस होती है, तो मुद्रा सुधारने के साथ हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम मददगार हो सकते हैं। यहां हम ऐसे 5 आसान योगासन और स्ट्रेच बता रहे हैं जिन्हें सामान्य तौर पर घर पर किया जा सकता है।



ध्यान रखें कि अगर गर्दन का दर्द तेज है, चोट के बाद शुरू हुआ है, हाथ में सुन्नपन व कमजोरी है, चक्कर आते हैं या दर्द लगातार बना रहता है, तो योग या स्ट्रेचिंग करने के बजाय डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें।