ऐसे में फेस योग को अपनी डेली सेल्फ-केयर रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसमें चेहरे और गर्दन की मांसपेशियों को हल्के मूवमेंट और स्ट्रेच के जरिए रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है। इसे घर पर बिना किसी खास उपकरण के किया जा सकता है। अगर आप शुरुआत करना चाहती हैं, तो इन आसान एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं।

Face Yoga Exercise: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, लंबे समय तक स्क्रीन देखने और आराम की कमी का असर अक्सर चेहरे पर भी नजर आने लगता है। कई बार पर्याप्त मेकअप के बावजूद चेहरा डल या थका हुआ दिखाई देता है।

आंखों को आराम दें आंखें बंद करके कुछ सेकंड आराम करें। इसके बाद धीरे-धीरे आंखें खोलें। लंबे समय तक स्क्रीन इस्तेमाल करने के दौरान छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। चीक पफ गालों में हल्की हवा भरें और उसे कुछ सेकंड रोकें। फिर धीरे से हवा बाहर निकालें।