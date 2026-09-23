Face Yoga Exercise: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, लंबे समय तक स्क्रीन देखने और आराम की कमी का असर अक्सर चेहरे पर भी नजर आने लगता है। कई बार पर्याप्त मेकअप के बावजूद चेहरा डल या थका हुआ दिखाई देता है।
ऐसे में फेस योग को अपनी डेली सेल्फ-केयर रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसमें चेहरे और गर्दन की मांसपेशियों को हल्के मूवमेंट और स्ट्रेच के जरिए रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है। इसे घर पर बिना किसी खास उपकरण के किया जा सकता है। अगर आप शुरुआत करना चाहती हैं, तो इन आसान एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं।
माथे को रिलैक्स करें
भौंहों को हल्का ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड रोकें। फिर चेहरे को रिलैक्स करें। इस मूवमेंट को आराम से दोहराएं।
चीक लिफ्ट
हल्की मुस्कान बनाकर गालों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड रुकें और फिर सामान्य स्थिति में लौटें।
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फेस योगा
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जबड़े को आराम देना
मुंह को धीरे-धीरे खोलें और बंद करें। जबड़े पर अनावश्यक दबाव न डालें और मूवमेंट को आराम से करें।
चिन स्ट्रेच
ठुड्डी को हल्का ऊपर उठाकर गर्दन के सामने वाले हिस्से में सौम्य स्ट्रेच महसूस करें। दर्द होने पर तुरंत रोक दें।
आंखों को आराम दें
आंखें बंद करके कुछ सेकंड आराम करें। इसके बाद धीरे-धीरे आंखें खोलें। लंबे समय तक स्क्रीन इस्तेमाल करने के दौरान छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है।
चीक पफ
गालों में हल्की हवा भरें और उसे कुछ सेकंड रोकें। फिर धीरे से हवा बाहर निकालें।
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गर्दन की स्ट्रेचिंग
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नेक स्ट्रेच
सिर को धीरे-धीरे एक तरफ झुकाएं और फिर दूसरी तरफ। गर्दन को झटका न दें और केवल आरामदायक सीमा तक ही स्ट्रेच करें।
फेस योग को चेहरे की देखभाल और रिलैक्सेशन रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि, इससे किसी खास कॉस्मेटिक या मेडिकल समस्या के निश्चित इलाज का दावा नहीं किया जाना चाहिए। एक्सरसाइज हमेशा आराम से करें और दर्द, चक्कर या असहजता महसूस होने पर इसे रोक दें। साथ ही पर्याप्त नींद, पानी, संतुलित डाइट और स्क्रीन से नियमित ब्रेक चेहरे के साथ-साथ ओवरऑल वेलनेस के लिए भी जरूरी हैं।