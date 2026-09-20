फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   Common Yoga Mistakes To Avoid in hindi avoid these mistakes while doing yoga at evening

हेल्थ टिप: शाम को योग करते हैं तो भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Sun, 20 Sep 2026 12:44 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 20 Sep 2026 12:44 PM IST
सार

Common Yoga Mistakes To Avoid:  अगर आप उन लोगों में से हैं, जो शाम के समय योग करते हैं। पर, शाम को योग करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। यहां हम आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी देंगे। 

विज्ञापन
Common Yoga Mistakes To Avoid in hindi avoid these mistakes while doing yoga at evening
शाम में योग करते हैं तो ये गलती भूल से भी न करें - फोटो : AI
Common Yoga Mistakes To Avoid:  शाम में योग करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह दिनभर के तनाव, थकान और मानसिक दबाव को दूर कर मन को शांत करता है। सुबह की तरह शाम को भी योग करने से नींद अच्छी आती है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। लेकिन कई लोग शाम के समय योग करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। अगर आप भी शाम को योग करते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो और योग का पूरा लाभ मिल सके।

 
Common Yoga Mistakes To Avoid in hindi avoid these mistakes while doing yoga at evening
शाम में योग करते हैं तो ये गलती भूल से भी न करें - फोटो : AI
1. खाली पेट या भरपेट योग न करें

शाम को अक्सर लोग ऑफिस से आकर सीधे योग करने लगते हैं। एकदम खाली पेट योग करने से चक्कर, लो एनर्जी और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। वहीं डिनर या हैवी स्नैक्स के तुरंत बाद योग करने से पाचन बिगड़ता है, उल्टी जैसा महसूस होता है। सही तरीका ये है कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच कोई हल्का स्नैक्स जैसे फल, मुट्ठी भर मखाने या ग्रीन टी लें और उसके 60-90 मिनट बाद योग शुरू करें। योग और डिनर में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें।

 
Common Yoga Mistakes To Avoid in hindi avoid these mistakes while doing yoga at evening
शाम में योग करते हैं तो ये गलती भूल से भी न करें - फोटो : AI
2. बहुत कठिन या पावर योगा से बचें

सुबह शरीर में एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हार्ड आसन आसानी से हो जाते हैं। शाम तक शरीर और दिमाग दोनों थके होते हैं। ऐसे में हैवी पावर योगा, हेडस्टैंड, ज्यादा देर तक प्लैंक जैसे आसन करने से मसल्स खिंचाव और नींद न आने की दिक्कत हो सकती है। शाम के लिए हमेशा रिलैक्सिंग योग बेस्ट है - जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, बद्धकोणासन, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और अंत में 5 मिनट शवासन। ये दिनभर का स्ट्रेस खत्म करते हैं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Common Yoga Mistakes To Avoid in hindi avoid these mistakes while doing yoga at evening
शाम में योग करते हैं तो ये गलती भूल से भी न करें - फोटो : AI
3. सोने से ठीक पहले योग न करें

कई लोग बिस्तर पर जाने से 10 मिनट पहले योग करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। योग के बाद शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और मन एक्टिव हो जाता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले अपना योग सेशन खत्म कर लें, ताकि शरीर को ठंडा होने और रिलैक्स होने का समय मिल सके।

 
विज्ञापन
Common Yoga Mistakes To Avoid in hindi avoid these mistakes while doing yoga at evening
शाम में योग करते हैं तो ये गलती भूल से भी न करें - फोटो : AI
4. योग के तुरंत बाद खाना, नहाना और पानी पीना

योग के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना, नहाना या खाना खाने से शरीर का तापमान अचानक बदलता है। इससे सर्दी-जुकाम और मसल्स क्रैम्प हो सकता है। योग खत्म होने के बाद 30 मिनट तक रुकें। पहले शरीर को नॉर्मल होने दें, फिर गुनगुना पानी पिएं और हल्का डिनर करें। नहाना है तो योग से पहले नहाएं या योग के 30-40 मिनट बाद।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed