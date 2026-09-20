हेल्थ टिप: शाम को योग करते हैं तो भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

1 of 6 शाम में योग करते हैं तो ये गलती भूल से भी न करें - फोटो : AI







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Common Yoga Mistakes To Avoid: शाम में योग करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह दिनभर के तनाव, थकान और मानसिक दबाव को दूर कर मन को शांत करता है। सुबह की तरह शाम को भी योग करने से नींद अच्छी आती है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। लेकिन कई लोग शाम के समय योग करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। अगर आप भी शाम को योग करते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो और योग का पूरा लाभ मिल सके।

शाम में योग करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह दिनभर के तनाव, थकान और मानसिक दबाव को दूर कर मन को शांत करता है। सुबह की तरह शाम को भी योग करने से नींद अच्छी आती है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। लेकिन कई लोग शाम के समय योग करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। अगर आप भी शाम को योग करते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो और योग का पूरा लाभ मिल सके।

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1. खाली पेट या भरपेट योग न करें



शाम को अक्सर लोग ऑफिस से आकर सीधे योग करने लगते हैं। एकदम खाली पेट योग करने से चक्कर, लो एनर्जी और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। वहीं डिनर या हैवी स्नैक्स के तुरंत बाद योग करने से पाचन बिगड़ता है, उल्टी जैसा महसूस होता है। सही तरीका ये है कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच कोई हल्का स्नैक्स जैसे फल, मुट्ठी भर मखाने या ग्रीन टी लें और उसके 60-90 मिनट बाद योग शुरू करें। योग और डिनर में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें।





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2. बहुत कठिन या पावर योगा से बचें



सुबह शरीर में एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हार्ड आसन आसानी से हो जाते हैं। शाम तक शरीर और दिमाग दोनों थके होते हैं। ऐसे में हैवी पावर योगा, हेडस्टैंड, ज्यादा देर तक प्लैंक जैसे आसन करने से मसल्स खिंचाव और नींद न आने की दिक्कत हो सकती है। शाम के लिए हमेशा रिलैक्सिंग योग बेस्ट है - जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, बद्धकोणासन, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और अंत में 5 मिनट शवासन। ये दिनभर का स्ट्रेस खत्म करते हैं।





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3. सोने से ठीक पहले योग न करें



कई लोग बिस्तर पर जाने से 10 मिनट पहले योग करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। योग के बाद शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और मन एक्टिव हो जाता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले अपना योग सेशन खत्म कर लें, ताकि शरीर को ठंडा होने और रिलैक्स होने का समय मिल सके।





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