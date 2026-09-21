Yoga Poses to Boost Daytime Energy: मौसम में बदलाव के साथ कई लोगों को दिन के समय सामान्य से ज्यादा नींद, सुस्ती या आलस महसूस हो सकता है। खासकर सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहे या काम करते समय बार-बार आराम करने का मन करे, तो रोजमर्रा की एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में हल्की शारीरिक गतिविधि और योग को शामिल करना मददगार हो सकता है।





सुबह का समय योगाभ्यास के लिए अच्छा माना जाता है। कुछ आसान योगासन शरीर को स्ट्रेच करने, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और दिन की शुरुआत को एक्टिव बनाने में मदद कर सकते हैं। ताड़ासन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, अधोमुख श्वानासन और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास शुरुआती लोगों के लिए भी उपयोगी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए।



योग के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, पानी पीना और दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर में चलना भी जरूरी है। अगर दिन में लगातार अत्यधिक नींद आती है, रात में पर्याप्त नींद के बावजूद थकान रहती है या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो केवल योग पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।