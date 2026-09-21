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योग टिप्स: आजकल दिनभर आती है नींद? ये 5 योगासन करेंगे आलस दूर, रखेंगे एक्टिव!

Mon, 21 Sep 2026 02:54 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 21 Sep 2026 02:54 PM IST
सार

Seasonal Sleepiness: अगर दिन में लगातार अत्यधिक नींद आती है, रात में पर्याप्त नींद के बावजूद थकान रहती है या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो केवल योग पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

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Feeling Sleepy All Day? Try These 5 Yoga Poses to Stay Active
दिनभर नींद आए तो करें इन आसनों का अभ्यास - फोटो : Ai

Yoga Poses to Boost Daytime Energy: मौसम में बदलाव के साथ कई लोगों को दिन के समय सामान्य से ज्यादा नींद, सुस्ती या आलस महसूस हो सकता है। खासकर सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहे या काम करते समय बार-बार आराम करने का मन करे, तो रोजमर्रा की एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में हल्की शारीरिक गतिविधि और योग को शामिल करना मददगार हो सकता है।



सुबह का समय योगाभ्यास के लिए अच्छा माना जाता है। कुछ आसान योगासन शरीर को स्ट्रेच करने, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और दिन की शुरुआत को एक्टिव बनाने में मदद कर सकते हैं। ताड़ासन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, अधोमुख श्वानासन और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास शुरुआती लोगों के लिए भी उपयोगी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए।

योग के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, पानी पीना और दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर में चलना भी जरूरी है। अगर दिन में लगातार अत्यधिक नींद आती है, रात में पर्याप्त नींद के बावजूद थकान रहती है या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो केवल योग पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

 
Feeling Sleepy All Day? Try These 5 Yoga Poses to Stay Active
ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन

ताड़ासन शरीर को सीधा रखने और पूरे शरीर को हल्का स्ट्रेच देने वाला सरल आसन है। सुबह इसे कुछ देर करने से शरीर को सक्रिय करने की दिनचर्या शुरू की जा सकती है। इसे करते समय सांस सामान्य रखें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।
Feeling Sleepy All Day? Try These 5 Yoga Poses to Stay Active
भुजंगासन - फोटो : Freepik

भुजंगासन

भुजंगासन में पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी हिस्से को धीरे-धीरे ऊपर उठाया जाता है। यह पीठ और पेट के आसपास स्ट्रेचिंग में मदद कर सकता है। कमर या रीढ़ से जुड़ी समस्या होने पर इसे करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
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मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन

मार्जरी आसन में हाथों और घुटनों के सहारे शरीर की स्थिति बदलते हुए रीढ़ को धीरे-धीरे मूव किया जाता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह हल्की स्ट्रेचिंग का हिस्सा बन सकता है।
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अधो मुख श्वासन - फोटो : amar ujala

अधोमुख श्वानासन

यह योगासन शरीर के कई हिस्सों को एक साथ स्ट्रेच करता है। शुरुआत में इसे थोड़े समय के लिए करें और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं। अगर चक्कर, दर्द या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं।
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