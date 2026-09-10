1 of 8 हरतालिका तीज - फोटो : Ai







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Teej couples Things to Remember: हरतालिका तीज भारतीय परंपरा और वैवाहिक रिश्तों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनके प्रेम, समर्पण तथा अटूट रिश्ते को याद किया जाता है। लेकिन हरतालिका तीज का महत्व केवल पूजा-पाठ और व्रत तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें रिश्तों में प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की अहमियत भी समझाता है।

एक खुशहाल रिश्ता केवल एक व्यक्ति के त्याग या प्रयास से मजबूत नहीं बनता। पति-पत्नी दोनों की भागीदारी, समझदारी और सम्मान ही रिश्ते की असली नींव होते हैं। समय के साथ अक्सर काम, जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण रिश्तों में बातचीत कम होने लगती है। छोटी-छोटी गलतफहमियां दूरी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में त्योहारों का अवसर रिश्ते को समझने और उसे नई गर्माहट देने का भी मौका हो सकता है।

हरतालिका तीज के इस खास मौके पर आइए जानें ऐसी 7 बातें, जिन्हें याद रखकर पति-पत्नी अपने रिश्ते में प्यार, भरोसा और सम्मान को मजबूत बना सकते हैं।

2 of 8 रिलेशनशिप कपल - फोटो : Adobe Stock

रिश्ते की नींव है आपसी सम्मान

प्यार किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है, लेकिन सम्मान के बिना प्यार भी अधूरा रह जाता है। पति-पत्नी को एक-दूसरे की भावनाओं, पसंद, काम और फैसलों का सम्मान करना चाहिए।

कई बार रिश्तों में मजाक या गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को गहराई से चोट पहुंचा सकती हैं। इसलिए असहमति होने पर भी एक-दूसरे की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। स्वस्थ रिश्ते में दोनों लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।

3 of 8 Relationship - फोटो : istock

बातचीत बंद न होने दें

रिश्तों में दूरी अक्सर तब बढ़ती है, जब बातचीत कम होने लगती है। मन में बात रखने, नाराजगी छिपाने या यह सोचने से कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं।

पति-पत्नी को रोज कुछ समय एक-दूसरे से खुलकर बात करने के लिए निकालना चाहिए। दिन कैसा रहा, क्या परेशान कर रहा है या किस बात से खुशी मिली, इन छोटी बातों को साझा करना भी रिश्ते में अपनापन बनाए रखता है।

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4 of 8 तीज पर पति और पत्नी क्या करें - फोटो : AI

प्यार जताने के लिए खास दिन का इंतजार न करें

रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े गिफ्ट या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं होती। एक प्यारी सी तारीफ, काम में मदद, पसंद की कोई चीज लाना या मुश्किल समय में साथ खड़े रहना भी प्यार जताने के तरीके हैं।

हरतालिका तीज जैसे त्योहार रिश्ते की अहमियत याद दिलाते हैं, लेकिन प्यार और अपनापन केवल त्योहारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। रोजमर्रा के छोटे प्रयास रिश्ते में बड़ी खुशियां ला सकते हैं।

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5 of 8 कामकाजी कपल - फोटो : istock