फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sagar Toxic Liquor Case: Illegal Liquor Worth 2.61 Lakh Seized in Hirapur, Burnt Quarters and Poklen Found

सागर जहरीली शराब कांड: हीरापुर में मकान से 2.61 लाख की अवैध शराब जब्त, जले हुए क्वार्टर मिले, पोकलेन भी बरामद

Fri, 11 Sep 2026 08:00 AM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 08:00 AM IST
सार

बंडा जहरीली शराब कांड के बाद अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की दो कार्रवाइयों में शराब के गोदाम का खुलासा हुआ और लाखों रुपए की शराब के साथ भारी मशीनें भी जब्त की गईं।

विज्ञापन
Sagar Toxic Liquor Case: Illegal Liquor Worth 2.61 Lakh Seized in Hirapur, Burnt Quarters and Poklen Found
जले हुए क्वाटर तथा देशी शराब बरामद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले में जहरीली और अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग एवं पुलिस प्रशासन का संयुक्त अभियान लगातार तेज हो रहा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में हाल ही में दो बड़ी कार्रवाइयां की गईं। इनमें अवैध शराब के गोदाम का भंडाफोड़ करने के साथ ही भारी मात्रा में विदेशी शराब, जले हुए क्वार्टर और निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली भारी मशीनें जब्त की गई हैं।
विज्ञापन


हीरापुर में अवैध शराब के गोदाम पर छापा
आबकारी विभाग और शाहगढ़ थाना क्षेत्र की हीरापुर चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बंडा क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में एक मकान का इस्तेमाल अवैध शराब के गोदाम के रूप में किया जा रहा है। सूचना में यह भी बताया गया था कि इसका संबंध बंडा जहरीली शराब प्रकरण के आरोपी मनीष लोधी से है।
विज्ञापन


सूचना के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मकान की तलाशी ली गई। इस दौरान विभिन्न ब्रांड की कुल 261 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.80 लाख रुपए बताई गई है। मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: सागर जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ा: एक और युवक ने तोड़ा दम; 17 आरोपी गिरफ्तार; फरारों पर इनाम

26 पेटी शराब और जले हुए क्वार्टर बरामद
एक अन्य कार्रवाई में थाना बंडा और विनायका पुलिस ने पुलिस रिमांड पर चल रहे जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी चंद्रभान उर्फ चंदू राजा की निशानदेही पर दबिश दी। इस दौरान एक अन्य स्थान से 26 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही 1128 जले हुए क्वार्टर भी बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि दबिश से बचने के लिए आरोपियों ने सबूत मिटाने की नीयत से इन क्वार्टरों को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया था।


पोकलेन और ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त
अवैध शराब के कारोबार और उसे ठिकाने लगाने में इस्तेमाल किए जा रहे साधनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है।

प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है। अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed