फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 11 September 2026

Live

पढ़ें 11 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Latest and Breaking News Today in Hindi Live 11 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 11-Sep-2026

Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई टली

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। और पढ़ें
01:30 AM, 11-Sep-2026

Maharajganj News: भादो अमावस्या पर राणी सती दादी की निकली निशान यात्रा

'Nishan Yatra' of Rani Sati Dadi taken out on Bhado Amavasya.
'Nishan Yatra' of Rani Sati Dadi taken out on Bhado Amavasya. और पढ़ें
विज्ञापन
01:29 AM, 11-Sep-2026

आप को और कोई काम नहीं, दिन-रात जप रही मेरा नाम : चड्ढा

AAP have nothing else to do but chant my name day and night: Chadha. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Ghazipur News: प्लेटफॉर्म दो पर शेड और वेटिंग हॉल की कमी

Lack of a shed and waiting hall on Platform 2.
Lack of a shed and waiting hall on Platform 2. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Amroha News: नौ सड़कों की मरम्मत की मिली मंजूरी, 1.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे

जिले में खराब सड़कों की मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग ने धनौरा, नौगावां सादात और हसनपुर क्षेत्र की नौ सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूरी दी है। और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Yamuna Nagar News: अतिथि अध्यापकों ने रोष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

Guest teachers staged a protest and submitted a memorandum
राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के बैनर तले अतिथि अध्यापकों ने वीरवार को रोष प्रदर्शन किया। वहीं लघु सचिवालय में पहुंचकर तहसीलदार को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:29 AM, 11-Sep-2026

Panchkula News: 400 एचकेआरएन कर्मचारियों और मशीनरी के बिना पंचकूला का विकास ठप

Panchkula's development stalls due to lack of 400 HKRN employees and machinery. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Basti News: 14 ब्लॉकों में बनेंगे 280 बकरी शेड, स्वरोजगार से महिलाओं की समृद्धि की पहल

280 goat sheds to be built in 14 blocks, an initiative to promote women's prosperity through self-employment और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Sonebhadra News: अनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्री

Anil Yadav becomes President and Pawan Kumar becomes General Secretary of the Teachers' Association.
अनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्री और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026

Ballia News: व्यवस्था से नाराज अधिवक्ताओं ने शुरू की हड़ताल

Lawyers dissatisfied with the system have gone on strike. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed