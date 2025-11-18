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पढ़ें 11 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 11-Sep-2026
Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई टलीजौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। और पढ़ें
01:30 AM, 11-Sep-2026
Maharajganj News: भादो अमावस्या पर राणी सती दादी की निकली निशान यात्रा
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01:29 AM, 11-Sep-2026
आप को और कोई काम नहीं, दिन-रात जप रही मेरा नाम : चड्ढाAAP have nothing else to do but chant my name day and night: Chadha. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Ghazipur News: प्लेटफॉर्म दो पर शेड और वेटिंग हॉल की कमी
01:29 AM, 11-Sep-2026
Amroha News: नौ सड़कों की मरम्मत की मिली मंजूरी, 1.29 करोड़ रुपये खर्च होंगेजिले में खराब सड़कों की मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग ने धनौरा, नौगावां सादात और हसनपुर क्षेत्र की नौ सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूरी दी है। और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Yamuna Nagar News: अतिथि अध्यापकों ने रोष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन
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01:29 AM, 11-Sep-2026
Panchkula News: 400 एचकेआरएन कर्मचारियों और मशीनरी के बिना पंचकूला का विकास ठपPanchkula's development stalls due to lack of 400 HKRN employees and machinery. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Basti News: 14 ब्लॉकों में बनेंगे 280 बकरी शेड, स्वरोजगार से महिलाओं की समृद्धि की पहल280 goat sheds to be built in 14 blocks, an initiative to promote women's prosperity through self-employment और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Sonebhadra News: अनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्री
01:28 AM, 11-Sep-2026