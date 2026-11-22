1 of 9 ऊनी कपड़ों की देखभाल के लिए अपनाएं ये टिप्स - फोटो : AI







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How to Wash Woolen Clothes: सर्दियों का मौसम आते ही अलमारी से स्वेटर, जैकेट, शॉल और दूसरे ऊनी कपड़े निकलने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल तो खूब होता है, लेकिन इनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग ऊनी कपड़ों को सामान्य कपड़ों की तरह ही धो देते हैं, जिससे उनका फैब्रिक सिकुड़ने, रंग फीका पड़ने या कपड़े की मुलायमियत खत्म होने का खतरा रहता है।



कई बार गलत डिटर्जेंट, गर्म पानी और मशीन में तेज स्पिन करने से महंगे स्वेटर भी खराब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊनी कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहें, तो उन्हें धोते समय कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। इस लेख में जानें ऊनी कपड़ों को धोते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और उनकी सही देखभाल कैसे करें।

सर्दियों का मौसम आते ही अलमारी से स्वेटर, जैकेट, शॉल और दूसरे ऊनी कपड़े निकलने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल तो खूब होता है, लेकिन इनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग ऊनी कपड़ों को सामान्य कपड़ों की तरह ही धो देते हैं, जिससे उनका फैब्रिक सिकुड़ने, रंग फीका पड़ने या कपड़े की मुलायमियत खत्म होने का खतरा रहता है।

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गर्म पानी से ऊनी कपड़े न धोएं



सर्दियों में कई लोग ऊनी कपड़ों को गर्म पानी में धोते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा गर्म पानी से ऊन के रेशे सिकुड़ सकते हैं और कपड़े का आकार बदल सकता है। इसलिए ऊनी कपड़ों को हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी में धोएं।





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सामान्य डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें



ऊनी कपड़ों को धोने के लिए तेज केमिकल वाले सामान्य डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से बचें। इससे कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंच सकता है और उनकी मुलायमियत कम हो सकती है। इसके बजाय वूलन कपड़ों के लिए बने माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें।





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कपड़ों को ज्यादा रगड़कर न धोएं



स्वेटर या शॉल पर दाग लगने पर कई लोग उसे हटाने के लिए जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं। ऐसा करने से ऊनी कपड़ों के रेशे कमजोर हो सकते हैं और उन पर रोएं निकलने लगते हैं। दाग हटाने के लिए प्रभावित जगह को हल्के हाथों से साफ करें। कपड़ों को धोते समय भी ज्यादा रगड़ने और मरोड़ने से बचें।





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