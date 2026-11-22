क्या PJ.2.1 से गंभीर बीमारी का हो सकता है खतरा?



डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है PJ.2.1 से पहले के वैरिएंट की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हालांकि, इस बारे में मरीजों के आंकड़े अभी सीमित हैं। इस वैरिएंट को समझने के लिए आगे और अध्ययन की जा रही है।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पिछले वैरिएंट्स के हिसाब से तैयार वैक्सीन लेने वाले 36 लोगों के खून के सैंपल पर एक अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि PJ.2.1 के खिलाफ खून में एंटीबॉडी की क्षमता ठीक थी। जिससे पता चलता है कि वैक्सीनेशन इस वैरिएंट के कारण होने वाली बीमारी के खतरों को कम करने में भी मददगार है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी लैब में PJ.2.1 को निष्क्रिय करती देखी गई है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वास्तविक जीवन में वैक्सीन इस वैरिएंट से संक्रमण या गंभीर बीमारी कितनी प्रभावित के साथ रोकने में मददगार हो सकती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस नए वैरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। जिन स्थानों पर इसका संक्रमण देखा जा रहा है वहां बुजुर्गों, कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। संक्रमण प्रभावित हिस्सों में कोरोना से बचाव के लिए किए गए पुराने उपाय फिर से शुरू किए जाने चाहिए।







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स्रोत:

Risk Evaluation for SARS-CoV-2 Variant Under Monitoring: PJ.2.1



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