Difference Between Tubeless And Tube Bike Tyres: रोजाना बाइक से सफर करने वालों के लिए टायर की सुरक्षा और मजबूती सबसे जरूरी होती है। बाजार में दो तरह के टायर प्रमुख रूप से मिलते हैं, जिनमें ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर शामिल हैं। आम लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है और सफर के हिसाब से कौन सा टायर ज्यादा भरोसेमंद रहता है।





पंचर होने पर हवा निकलने की रफ्तार से लेकर रखरखाव के खर्च तक, दोनों के अपने नियम और खूबियां हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर में क्या अंतर है और कौन सा विकल्प बेहतर है।