1 of 7 अरेंज मैरिज में पहली मुलाकात पर क्या बात करें? - फोटो : AI







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Arranged Marriage Conversation Topics: अरेंज मैरिज में पहली मुलाकात काफी खास होती है। इस दौरान लड़का और लड़की एक-दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोनों के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं आता कि बातचीत की शुरुआत कहां से करें और क्या पूछें। कई बार ज्यादा उत्साह या घबराहट में लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, जिनसे सामने वाला असहज महसूस कर सकता है।



अगर आपकी भी अरेंज मैरिज के लिए पहली मुलाकात होने वाली है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में जानें पहली मुलाकात में किन 5 विषयों को छेड़ने से बचना चाहिए और बातचीत को सहज कैसे बनाएं।

: अरेंज मैरिज में पहली मुलाकात काफी खास होती है। इस दौरान लड़का और लड़की एक-दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोनों के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं आता कि बातचीत की शुरुआत कहां से करें और क्या पूछें। कई बार ज्यादा उत्साह या घबराहट में लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, जिनसे सामने वाला असहज महसूस कर सकता है।

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अरेंज मैरिज की पहली मुलाकात में इन 5 विषयों पर बात करने से बचें



1. एक्स रिलेशनशिप के बारे में सवाल न पूछें



पहली मुलाकात में सामने वाले के पुराने रिश्तों के बारे में बार-बार सवाल पूछना सही नहीं है। इससे वह असहज महसूस कर सकता है। किसी के अतीत को जानने की जल्दबाजी करने के बजाय पहले उसकी पसंद, सोच और वर्तमान जिंदगी को समझने की कोशिश करें।





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2. सैलरी और प्रॉपर्टी को लेकर ज्यादा सवाल न करें



शादी के लिए आर्थिक स्थिति जानना जरूरी है, लेकिन पहली मुलाकात में सीधे सैलरी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और सेविंग्स के बारे में पूछना गलत प्रभाव डाल सकता है। इससे सामने वाले को लग सकता है कि आपकी दिलचस्पी उसके व्यक्तित्व से ज्यादा पैसों में है।





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3. परिवार की कमियां निकालने से बचें



अरेंज मैरिज में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच भी जुड़ाव बनाती है। ऐसे में पहली मुलाकात में सामने वाले के माता-पिता, भाई-बहन या परिवार की परंपराओं पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। परिवार को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी की पारिवारिक परिस्थितियों का मजाक उड़ाने या तुलना करने से बचें।





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