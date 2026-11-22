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Inspirational Quotes of Guru Nanak Dev Ji: गुरु नानक जयंती सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।



गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में लोगों को प्रेम, शांति, समानता, ईमानदारी और मानवता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं केवल किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। उन्होंने हमेशा जाति-पाति, भेदभाव और ऊंच-नीच से दूर रहकर सभी के साथ समान व्यवहार करने की सीख दी।



आज भी उनकी बातें जीवन में सही रास्ता दिखाने का काम करती हैं। इस लेख में जानें गुरु नानक देव जी की 10 अनमोल शिक्षाएं, जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं।



गुरु नानक जयंती सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।

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1. ईश्वर को हमेशा याद रखें



गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि इंसान को हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उनका मानना था कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति बुरे विचारों से दूर रहता है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।





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2. मेहनत और ईमानदारी से कमाएं



गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं में ईमानदारी से मेहनत करना शामिल है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किसी का हक मारकर या गलत तरीके से पैसा कमाने के बजाय अपनी मेहनत से कमाई करनी चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया काम ही जीवन को सही दिशा देता है।





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3. जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाएं



गुरु नानक देव जी ने दूसरों की मदद करने और अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटने की सीख दी। उनका संदेश था कि इंसान को केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए।





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