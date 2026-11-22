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How to Treat Cracked Heels in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा में रूखापन बढ़ने लगता है। इसका असर चेहरे और हाथों के साथ-साथ पैरों पर भी दिखाई देता है। खासकर एड़ियों की त्वचा सूखकर फटने लगती है। कई बार एड़ियों में इतनी दरारें पड़ जाती हैं कि चलने-फिरने में दर्द और परेशानी होने लगती है। ऐसे में लोग महंगी फुट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैरों की सही देखभाल और कुछ आसान घरेलू उपायों से भी रूखेपन को कम करने में मदद मिल सकती है।



अगर आपकी भी सर्दियों में एड़ियां फट रही हैं और आप इस समस्या से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेख में जानें फटी एड़ियों की देखभाल के आसान तरीके, किन चीजों का इस्तेमाल पैरों को मुलायम रखने में मदद कर सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।



सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा में रूखापन बढ़ने लगता है। इसका असर चेहरे और हाथों के साथ-साथ पैरों पर भी दिखाई देता है। खासकर एड़ियों की त्वचा सूखकर फटने लगती है। कई बार एड़ियों में इतनी दरारें पड़ जाती हैं कि चलने-फिरने में दर्द और परेशानी होने लगती है। ऐसे में लोग महंगी फुट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैरों की सही देखभाल और कुछ आसान घरेलू उपायों से भी रूखेपन को कम करने में मदद मिल सकती है।

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नारियल तेल से करें एड़ियों की मालिश



सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल पैरों के रूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है। रात को सोने से पहले पैरों को साफ करके एड़ियों पर नारियल तेल लगाएं। हल्के हाथों से मालिश करें और फिर सूती मोजे पहन लें। इससे त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।





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पेट्रोलियम जेली का करें इस्तेमाल



फटी एड़ियों की देखभाल के लिए पेट्रोलियम जेली एक आसान विकल्प है। रात को सोने से पहले एड़ियों को साफ करके अच्छी मात्रा में पेट्रोलियम जेली लगाएं। इसके बाद सूती मोजे पहन लें। नियमित इस्तेमाल से त्वचा का रूखापन कम करने और नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।





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गुनगुने पानी से पैरों की सफाई करें



सर्दियों में पैरों की सफाई के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 5-10 मिनट तक पैरों को पानी में रखें। इसके बाद मुलायम तौलिए से पैरों को अच्छी तरह सुखाएं और मॉइस्चराइजर लगाएं। बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे त्वचा का रूखापन बढ़ सकता है।





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